У Харкові і області розпочався опалювальний сезон

У Харкові і області до опалення почали підключати об'єкти соцсфери В Харкові і області сьогодні, 9 жовтня 2017 року, розпочався опалювальний сезон. Про це на сторінці в Facebook повідомила голова Харківської обласної державної адміністрації Юлія Світлична.

Читайте такожБути чи не бути: Міненерговугілля допускає подорожчання газу для населення на 18%

Так, сьогодні в Харкові і області почнеться підключення до опалення в навчальних, медичних та дитячих установах, тоді як опалювальний сезон у житлових будинках почнеться з 15 жовтня.

"Підписала розпорядження про початок опалювального сезону. У навчальних, медичних та дитячих закладах підключення почнеться вже сьогодні, в житлових будинках з 15 жовтня. Технологічний процес підключення займе від 2 до 10 днів", - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, у Києві починають підключати тепло в школи, лікарні та дитсадки.