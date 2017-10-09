На Бердичівщину вже надійшли кошти для допомоги жителям, будинки яких постраждали від граду
За розпорядженням голови ОДА Ігоря Гундича, 1,5 млн грн отримав район і 2,5 млн грн – місто.
У Бердичівський район та місто Бердичів вже надійшли кошти з обласного резервного фонду для надання допомоги жителям, будинки яких постраждали від аномального граду. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської ОДА
За розпорядженням голови ОДА Ігоря Гундича, 1,5 млн грн отримав район і 2,5 млн грн – місто.
На сьогоднішній день у Бердичівську районну державну адміністрацію надійшло 1 тис. 538 заяв, у Бердичівську міську раду – 3 тис. 316 заяв від фізичних осіб і 60 – від юридичних.
Відповідно до наявного ресурсу, мешканці пошкоджених будинків отримають матеріальну допомогу на відновлення дахів відповідно до наданих актів.
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Зараз формується реєстр, у якому буде зазначатися, яких збитків завдала негода будинку та яку допомогу сім’ї вже надали.
Шифером, який надали Бердичівщині інші райони, підприємства, забезпечать соціально незахищені верстви населення.
Нагадаємо, обласна комісія з питань техногенно-еклогічної безпеки та надзвичайних ситуацій визнала негоду на Бердичівщині надзвичайною ситуацією регіонального рівня.