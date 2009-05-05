Фільм за сценарієм Турчинова здобув золоту нагороду у США

Фільм «Ілюзія страху» за сценарієм першого віце-прем`єр-міністра Олександра ТУРЧИНОВА здобув спеціальний приз журі «За творчу майстерність» і золоту нагороду «Gold Remi Award» на 42-у міжнародному кінофестивалі Worldfest, який тривав з 16 до 27 квітня в Х`юстоні (США).

Як передає кореспондент УНІАН, це перший повнометражний художній кінофільм з України, що здобув кінематографічну нагороду на фестивалі у США. Фільм знято за книжкою і за сценарієм О.ТУРЧИНОВА (романи «Ілюзія страху», «Таємна вечеря», «Свідчення» та ін.) режисером Олександром КИРІЄНКОМ («Помаранчеве небо», «Інді», «Свої діти», «Прощення»).

Для участі в Х’юстонському кінофестивалі було подано більш як 4,5 тисячі заявок, з яких у програму фестивалю було відібрано близько 700 робіт.

У різний час призи фестивалю здобували такі режисери як Рідлі СКОТТ, Стівен СПІЛБЕРГ, Девід ЛІНЧ, Роберт РОДРІГЕС, Джордж ЛУКАС, брати КОЕНИ, Олівер СТОУН.

«Ілюзія страху» 2008 року вийшла в широкий прокат в Україні та Росії. Фільм знято в Україні, все виробництво та знімальна група картини – українці, у картині знімалися Олексій ПЕТРЕНКО, Андрій ПАНІН, Олексій ГОРБУНОВ, Олена БАБЕНКО, Сергій ГАРМАШ, Давид БАБАЄВ.

Режисер О.КИРІЄНКО, який отримував «Gold Remi Award» на церемонії, сказав: «Я дуже радий, що нам випало взяти участь у такому серйозному і великому фестивалі й гідно представити нашу країну серед яскравих і непересічних кіноробіт з багатьох країн світу. Я зняв 8 кіно- і телефільмів, але вперше отримую таку вагому нагороду на великому фестивалі. Дуже приємно, що «Ілюзія страху» отримала високу оцінку саме в США – країні, яка керує світовою кіноіндустрією. Це заслуга всієї нашої великої команди, що працювала над фільмом».

За інформацією прес-служби першого віце-прем`єр-міністра, О.ТУРЧИНОВ не зміг взяти участь у заходах фестивалю. Він прокоментував подію так: «Це великий крок для всього українського кіно. Визнання за кордоном свідчить про підвищення рівня конкурентоспроможності всього кіновиробництва в Україні. Думаю, наш невеликий успіх допоможе й іншим українським фільмам надалі ще впевненіше виступати на міжнародних кінофорумах. Нагорода для «Ілюзії страху» - найкраще свідчення того, що жодні кризи та проблеми не можуть зупинити розвиток українського кіно та просування української культури».