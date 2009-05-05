У Києві стріляли в чоловіка

Сьогодні близько 15-ї у Шевченківському районі Києва двоє невідомих скоїли розбійний напад на чоловіка, який виходив із пункту обміну валют, відібравши у нього понад 40 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у Шевченківському райуправлінні міліції, двоє невідомих у масках, здійснивши 3-4 постріли з пістолета, призначеного для відстрілу гумових куль, напали на чоловіка біля будинку на вулиці Дмитрівській, 46. Потерпілий госпіталізований. На місці події працюють слідчо-оперативні групи київської міліції.