Харківський оперний театр розмалюють графіті

У Харків з'їдуться більше п'яти графіті-команд на фестиваль стріт-арту "Kharkiv smART Fest", що пройде на літньому майданчику за Харківським національним академічним театром опери та балету ім. Н. Лисенка (вул. Сумська, 25) з 13 по 20 жовтня в рамках проведення "Днів Данії-2017". Про це повідомляє прес-служба мерії.

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Українські художники збираються розмалювати фасад театру опери та балету.

"Стіну розпишуть визнані графіті-художники України. Фасад театру візуально буде розділений на кілька частин полотен, на яких кожен художник зможе самовиразитися. У підсумку вийде ціла виставка картин, об'єднаних загальною колірною гамою. Верх полотна будуть прикрашати види Данії, а низ - графіті у вільному стилі", - розповіла організатор фестивалю, директор творчої групи "Kailas-V" Яни Вовк.

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Відкриття фестивалю відбудеться 13 жовтня, початок - о 14:00.