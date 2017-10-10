Українські правоохоронці отримають турецькі засоби зв'язку – Аваков

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що українські правоохоронці отримають засоби зв'язку, які виробляються в Туреччині. Про це він заявив під час виставки "Зброя та безпека – 2017" у вівторок у Києві, повідомляє прес-служба МВС.

"Як підсумок тривалої роботи з турецькою компанією "Aselsan", ми підписали Угоду про придбання засобів зв'язку. Конкурс на поставку цих коштів для України проходив між кількома світовими лідерами. Але саме "Aselsan" запропонували найкращі якісні та кількісні показники. Інших деталей цього контракту ми не будемо розголошувати, оскільки це державна таємниця", - сказав Аваков.

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Міністр внутрішніх справ зазначив, що зброя і амуніція відіграють важливу роль у підготовці особового складу, але не менш значущим є також мотивація бійців. "Особливу увагу ми звертаємо на мотивацію нашого особового складу. Звичайно, вони будуть забезпечені всім необхідним ", - зазначив він.

Аваков розповів, що на виставці "Зброя та безпека - 2017" представлені як нові зразки техніки та амуніції для поліції, так і примірники попередніх поколінь, які пройдуть модернізацію. "Сьогодні тут представлені комплекти форми, які будуть базовими для поліції та гвардії в 2018 році. А також ми ознайомилися з новою моделлю автомобіля "Варта" та обговорили модернізацію попередніх поколінь цих авто", - сказав він.

Міністр зазначив, що в бюджеті на наступний рік закладені витрати на придбання гелікоптерів для Національної гвардії.

Міжнародна спеціалізована виставка "Зброя та безпека - 2017" вже чотирнадцятий раз проводиться в Києві. Традиційно тут представлені кращі екземпляри українського та іноземного зброї та спеціальної техніки.

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У прес-службі МВС України відзначили, що особливу увагу вітчизняних і міжнародних експертів приваблює озброєння та екіпіровка правоохоронних органів та засоби забезпечення прикордонного контролю, а саме міністерство є одним з організаторів заходу.

Правоохоронне відомство представлено науково-виробничим об'єднанням "Форт", Державним науково-дослідним інститутом МВС і поліцією охорони. Крім цього, свої стенди представили Національна академія внутрішніх справ і Львівський національний університет внутрішніх справ.

"У цьому році був представлений оновлений бронеавтомобіль "Варта", який вже отримав визнання на виставці озброєння у Франції. Машина сконструйована і виготовлена на виробничому підприємстві "Українська бронетехніка". У базовій комплектації бронеавтомобіль має значний арсенал функцій: автоматична централізована система підкачки шин, фильтровентиляционная установка, система пожежогасінні в моторному відділенні та відділенні десанту, витяжку порохових газів, камери переднього та заднього виду. Все це в комплекті з потужним позашляховим шасі і броньованим корпусом робить СБА "Варта" дуже привабливим на ринку озброєння", - йдеться в інформації.

В Україні бронеавтомобілі "Варта" використовують нацгвардійці і підрозділи поліції особливого призначення.