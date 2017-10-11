У Бахчисараї окупанти влаштували обшуки в будинках кримських татар (відео)

В анексованому Криму в місті Бахчисарай рано вранці 11 жовтня почалися обшуки в будинках кримських татар. Про це координатор громадської організації "КримЅОЅ" Таміла Ташева повідомила на сторінці в Facebook.

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Обшуки проходять у чотирьох будинках: у Сулеймана Асанова, активіста Сейрана Салієва, у якого обшук проходить втретє, цивільного активіста Тимура Ібрагімова і Сервера Зекерьяєва.

Нагадаємо, Верховний суд анексованого Криму визнав громадське об'єднання Меджліс кримськотатарського народу екстремістською організацією і заборонив його діяльність на території Росії. Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров переконаний, що міжнародне співтовариство, у тому числі ООН, найближчим часом відреагує на заборону діяльності Меджлісу в анексованому Криму.

Міністерство юстиції РФ вніс Меджліс кримськотатарського народу в перелік громадських і релігійних об'єднань, діяльність яких припинена у зв'язку із здійсненням ними екстремістської діяльності.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров ввів надзвичайний стан діяльності Меджлісу в умовах окупації.