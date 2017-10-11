Житомир розпочав роботу з системою ProZorro.Продажі. Про це УНІАН сьогодні повідомили у прес-службі Житомирської міської ради. Як зазанчається у повідомленні, мер Житомира Сергій Сухомлин підписав Декларацію про співпрацю Житомирської міської ради з системою ProZorro.Продажі.

"Відтепер продаж і оренда комунального майна будуть проходити прозоро і ефективно",- повідомляють у міськраді.

Читайте такожЖитомирська міськрада завтра розпочне співпрацю з системою "ProZorro.Продажі"

Перші лоти з’являться в електронній системі вже найближчим часом.

«Діяльність міської влади має бути відкритою та прозорою. Завдяки системі ProZorro.Продажі громада та представники бізнесу можуть в реальному часі контролювати хід продажу державного майна. Ми впевнені, що у таких питаннях треба застосовувати новітні прозорі підходи, щоб отримувати справжні ринкові ціни», - наголосив Сухомлин.

Окрім міст та областей за рік до проекту приєдналися державні підприємства та комунальні компанії, які активно продають майно на ProZorro.Продажі.

«Фактично, ми розробили та запустили прозорий механізм, який допомагає продавати комунальне майно вигідно, швидко та прозоро, а гроші, від таких угод йдуть до бюджетів громад. Ми вже продали майна більше ніж на 3 мільярди гривень і являємось системою продажу державних активів №1», - зазначив керівник проекту Олексій Соболев.

Читайте такожТернопільщина потрапила у трійку найкращих областей з використання системи ProZorro

Він також наголосив, що для місцевих органів влади комунальних підприємств ProZorro.Продажі є найкращим інструментом продажу майна.

Нагадаємо, проект ProZorro.Продажі реалізується за фінансової підтримки Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) – першого в Україні та Молдові регіонального фонду прямих інвестицій з капіталом $150 млн, заснованого за фінансування уряду США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та громадської організації Transparency International Україна – українського відділення всесвітньо відомої антикорупційної організації Transparency International, заснованої 1993 року в Берліні колишнім директором Світового банку Пітером Айґеном.