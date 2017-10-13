На Житомирщині будівельники відновили 35 будинків одиноких літніх людей, що постраждали від граду

На Житомирщині у Бердичівському районі та у місті Бердичеві на сьогоднішній день відновили 35 будинків одиноких літніх людей, що постраждали від аномального граду 22 вересня. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, у Бердичівському районі та місті Бердичеві бригади робітників відновили вже майже всі будинки одиноким літнім людям - підопічним територіальних центрів.

Залишився ще 1 будинок, який через дощі ще не перекрили, однак ці роботи планують завершити сьогодні до кінця дня.

«Робітники вже майже закінчили перекриття дахів у будинках одиноких літніх людей – станом на 13 жовтня відновили 35 осель. Ще залишився 1 будинок у Скраглівці, де через дощ та вітер не вдалось перекрити дах. Проте, вже сьогодні погодні умови дозволяють це зробити і до кінця дня плануємо завершити цю роботу. І всі будинки підопічних територіальних центрів будуть відновлені», – повідомив сьогодні директор департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації Юрій Прокопець.

Читайте такожНа Житомирщині сьогодні завершать ремонт пошкоджених градом будинків літніх людей

Загалом, робітники замінили покрівлю на 10 будинках у Гришківцях, 9 – у Скраглівці, 2 – у Райках та 14 – у Бердичеві. На заміну шиферу одиноким літнім людям пішли 1 тис. 26 листів з обласного резерву та ще 23 листи - з допомоги від районів.

Нагадаємо, 5 жовтня голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич підписав розпорядження про виділення 4 млн грн резервних коштів для населення Бердичівського району. 9 жовтня цей район та місто Бердичів отримали кошти з резервного фонду області на допомогу жителям пошкоджених градом будинків.

Як повідомляв УНІАН, Бердичівський район та Бердичів на Житомирщині відновлюють після аномально великого граду, що випав у ніч на 22 вересня.