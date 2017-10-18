Утримуваний у російському СІЗО 19-річний українець потребує операції – лікар

Стан здоров’я викраденого в Білорусі та незаконно ув’язненого в Росії 19-річного українця Павла Гриба, який має важке вроджене захворювання, може погіршитись у зв’язку з відсутністю належного харчування, ліків та підтримуючої терапії; йому потрібна операція, яка на певний час може запобігти прогресу хвороби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив доктор медичних наук, професор кафедри дитячої хірургії Національного медичного університету ім. Богомольця Василь Притула сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Я з Павлом Грибом та з його батьками спілкуюся з 2003 року, коли Павлу було ще 4,5 роки, коли він вперше звернувся до нас в лікарню «Охматдит» на обстеження. Йому було поставлено діагноз портальна гіпертензія – це таке захворювання, яке в будь-який момент може ускладнитись кровотечею з вен шлунку, стравоходу і/або носовими кровотечами. Кровотечі можуть бути достатньо сильними, аж до дуже неприємних станів», - розповів доктор.

За його словами, щороку Павло Гриб перебував під наглядом лікарів в «Охматдиті», і з кожним роком його захворювання прогресувало.

«18 серпня цього року батьки разом із Павлом приїхали до мене на консультацію з обстеженням. Нами було прийнято рішення про те, щоби Павла сконтактувати з хірургами Національного інституту хірургії та трансплантології ім. Шалімова для того, щоби йому планувати хірургічне втручання. Весь цей час Павло знаходився під нашим наглядом, він отримував підтримуючу терапію, лікування, яке направлене на підтримку функцій печінки для запобігання кровотечі, інших ускладнень, які пов’язані з цим захворюванням», - зауважив він.

Також Притула зауважив, що це – хронічне захворювання, і за умов підтримуючої терапії, належного харчування і обмежень фізичного навантаження його прогрес сповільнюється.

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«Якщо це все не робиться, або людина переходить у стресові ситуації – то стан такої людини може раптово погіршитись аж до дуже неприємного. Сама операція, яка планується – це не той вид лікування, який радикально лікує, це є паліативна операція, яка на певний час може запобігти розвитку прогресу цих ускладнень, які можуть виникнути при захворюванні… Звичайно, що в такому стані, коли людина знаходиться другий місяць в ізоляторі при відсутності належного харчування, належних ліків, йому ніколи не стане легше», - зазначив лікар.

Доктор розповів, що до слідчого ізолятору № 5 в Краснодарі, де незаконно утримується українець, були перераховані кошти для закупівлі ліків для печінки, проте ліки до ув’язненого українця не дійшли: «Були перераховані кошти в слідчий ізолятор, сказали, що вони закупили ліки від печінки, але адвокат сказав, що ці ліки до нього не дійшли. Коли ми були в самому слідчому ізоляторі і спілкувалися з службовими особами – вони сказали, що на ці гроші ліки не купляли, а ці гроші пішли на харчування Павла. Ми тоді питали, хіба у них не годують в ізоляторі? Різні пояснення, але ліки до Павла не дійшли», - зауважив лікар.

Нагадаємо, сьогодні, 18 жовтня, Октябрьський районний суд Краснодара (РФ) продовжив арешт викраденому в Республіці Білорусь 19-річному українцю Павлу Грибу до 4 січня 2018 року.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня член громадської ради Державної прикордонної служби України Ігор Гриб заявив про зникнення свого 19-річного сина. За його словами, 24 серпня Павло поїхав до білоруського Гомеля на зустріч з дівчиною, з якою познайомився і спілкувався тільки у соціальних мережах. Дівчина ж мала приїхати на зустріч з Росії.

Гриб-старший сказав, що Павло мав повернутися того самого дня. Коли цього не сталося, батько виїхав на пошуки сина до Гомеля, де з'ясував, що Павло перебуває в розшуку за ст. 205 Кримінального кодексу РФ (терористичний акт), а ініціатором розшуку є ФСБ РФ по Краснодарському краю.

7 вересня стало відомо, що Павло утримується у слідчому ізоляторі № 5 в Краснодарі.

13 вересня суд у Краснодарі постановив заарештувати Павла до 17 жовтня.

У Павла важке вроджене захворювання портальна гіпертензія, йому необхідне щоденне специфічне лікування.

6 жовтня адвокат Євгенія Закревська заявила, що Європейський суд із прав людини запрошує українських лікарів до Павла, щоб вони оцінили стан його здоров'я та дізналися, чи отримує він необхідне лікування. 12 жовтня українські медики виїхали до Краснодара.

13 жовтня у МЗС України повідомили, що Представництво МЗС РФ у Краснодарі надіслало офіційну відмову в можливості відвідування Павла українськими лікарями.