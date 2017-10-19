Резніченко: Дніпропетровьску ОДА визнали лідером по роботі з Prozorro

Дніпропетровська область в 2017 році стала кращою в країні по роботі в системі електронних закупівель Prozorro.

Результати інтегрального моніторингу за відкритими даними оприлюднила громадянська організація "Громадський контроль", повідомляє прес-служба Дніпро ОДА.

"Ініціатива Президента Петра Порошенка з впровадження прозорої електронної системи державних закупівельдозволила зламати корупцію, що десятиліттями існувала в цій сфері. Дніпропетровська область першою з регіонів України перейшла до використання Prozorro ще в серпні 2015 року. Зараз Дніпро ОДА – лідер з використання системи, а кожен десятий зареєстрований в Prozorroпідприємець – з Дніпропетровщини", - розповів голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

З перших днів роботи з Prozorro в держадміністрації приділяли значну увагу навчанню роботі з платформою. "Ми запрошували найкращих експертів, які проводили консультації для підприємців і держслужбовців. І це принесло результат: за два роки роботи в Prozorroпідприємці Дніпропетровщини заробили у системі е-закупівель майже 50 млрд грн по всій країні", - поінформував Валентин Резніченко.

Згідно даних моніторингу ГО "Громадській контроль", Дніпропетровська область очолює рейтинг найбільш активного використання Prozorro серед регіонів України. В кращу п’ятірку також увійшли Вінницька, Тернопільська, Чернігівська і Житомирська області. Серед аутсайдерів опинились Чернівецька, Херсонська, Івано-Франківська, Полтавська і Закарпатська ОДА.

Рейтинг враховує дані з кількох ключових показників. Перший відображає співвідношення конкурентних і неконкурентних допорогових закупівель. Громадські активісти підкреслюють, що цей показник демонструє бажання ОДА добровільно розміщувати в системі допорогові закупівлі. За результатами моніторингу лідером визнана Дніпропетровська обладміністрація.

Дніпро ОДА також стала лідером по успішно завершеним торгам і ввійшла в топ-3 по середній ціні одного тендеру. В ГО "Громадський контроль" уточнюють, що цей показник відображає бажання обладміністрацій добровільно передавати на прозорі тендери дрібні закупівлі.

"На прикладі Дніпропетровської області ми бачимо ефективність Prozorro. Прозорі механізми торгів дозволяють отримувати товари і послуги за найнижчу ціну, заощаджуючи кошти, які потім йдуть на будівництво шкіл, доріг, лікарень. Для підприємців прозорі закупівлі відкривають можливість чесно конкурувати, розвивати бізнес і як наслідок – сплачувати податки", - наголосив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Раніше Дніпропетровську облдержадміністрацію визнали одним із лідерів використання системи Prozorro серед державних установ. За кількістю успішних торгів в грошовому вимірі кращою в Україні стала Київська ОДА. Дніпропетровська ОДА посіла друге місце, випередивши Міністерство інфраструктури та інші держустанови.