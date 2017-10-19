Український книжковий бум: після заборони літератури з РФ на книжкові фабрики не пробитися - експерт

Перше вітчизняне приватне дитяче видавництво " А-баба-га-ла-ма-га, дітище поета Івана Малковича, відкрилося на початку 90-х, коли книжковий ринок країни відрізнявся пострадянським аскетизмом.

Тоді книги А-ба-би з якісною поліграфією і талановитими ілюстраціями вчинили у вітчизняному видавничому справжній переворот і підняли планку, до якої і сьогодні дотягуються небагато, пише "Новое время".

З забороною російських книг більше грошей стало залишатися в Україні, українці почали більше читати українських книжок, вважає Малкович.

"Українські видавці отримали можливість купувати за ці гроші права на видання західної літератури, які раніше не могли собі дозволити. І не тільки на художню літературу", - розповів видавець.

За його словами, зараз на книжкові фабрики не пробитися: потужностей не вистачає. Освоюються раніше порожні ніші — економічна література, інженерія, природничі науки. Вже з'явилися профільні видавництва.

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"Це дуже важливо. Якби російська книга і далі домінувала на українському ринку, ми б не змогли цього робити. Звичайно, поки ще російських перекладів набагато більше. Але в Росії книговидавництво завжди було дуже серйозним бізнесом, за нього вбивали. Я завжди намагався зробити так, щоб все українське асоціювалося зі словом якість. Для мене було важливо показати, що найкраща дитяча книжка - україномовна. Але цього замало. Казки проти танків безсилі", - зазначив він.

Повну версію інтерв'ю з Малковичем читайте у свіжому номері журналу "Новое время".