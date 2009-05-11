16-річну українку підозрюють у збройному нападі на німецьку школу

16-річну українку на ім`я Тетяна розшукує німецька поліція. Дівчину підозрюють у нападі на школу Альберта Ейнштейна в околиці Бонна. Про це повідомляє таблоїд Bild. За словами свідків, дівчина у масці увірвалася до приміщення із кількома ножами в руках. Вона поранила в руку одну ученицю, потім їй вдалося втекти.

Поранену доправили до шпиталю, решту учнів - евакуювали. У жіночому туалеті знайшли рюкзак із пляшками з запалювальною сумішшю. Зараз школа оточена поліцією. Українське МЗС з`ясовує подробиці інциденту.

5 канал