Топ-25 найдорожчих професій

Лікарі міцно посіли місця в списку найбільш високооплачуваних професій у США, повідомляє журнал Forbes у своєму щорічному рейтингу професій.

Найбільш гарантований високий заробіток у хірурга, який в середньому заробив торік 206 тисяч 770 доларів (191,4 тисячі доларів в попередньому рейтингу). Хірурги потіснили анестезіологів, які мали чільні позиції в рейтингу зарплат два попередні роки поспіль. У США налічується до 50 тисяч хірургів, зазначає РІА “Новости”.

Фахівці від медицини посіли аж 14 перших позицій у рейтингу Forbes. Пробитися серед них вдалося лише керуючому менеджерові (10-е місце) з середнім заробітком 160 тисяч 440 доларів в рік.

До топ-25 рейтингу також потрапили адвокат, пілот і авіадиспетчер, інженер-нафтовик і фінансовий менеджер, попри крах на Волл-стріт.

Цікаво, що криза не скоротила доходи найбільш високооплачуваних фахівців - в деяких категоріях їх річний дохід зріс на 8% порівняно з минулим рейтингом. Зниження заробітних плат спіткало тільки менеджерський персонал науково-дослідних лабораторій.

До речі, середня заробітна плата в США в перший рік рецесії також збільшилася на 3,9% - до 42 тисяч 270 доларів на рік.

Менше за всіх, якщо вірити аналітикам, цінують у США працю кухарів ресторанів швидкого харчування (фаст-фуд) і офіціантів їдалень, річний дохід яких становить у середньому 17 тисяч 400 доларів (16,7 тисячі доларів на рік раніше).

Навіть близькість до каси не гарантує добрих грошей - касири, продавці квитків, дрібний персонал гральних закладів стоять на тій самій сходинці, що й покоївки. Зазвичай, у США ці непривабливі позиції займають трудові мігранти з Латинської Америки.

Утім, для представників "скромних професій" є територіальні оази - це столичний округ Колумбія і сам Вашингтон, а також найпівнічніший штат Аляска.

Представники 25 найдорожчих професій - це приблизно 3 мільйони осіб, а список найдешевших професій охоплює 15,6 мільйона зайнятих. У рейтингу не фігурують топ-менеджери відомих компаній, підрахунок доходів яких журнал веде окремо.

