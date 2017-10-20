У Харкові одна з постраждалих у резонансній ДТП приходить до тями

Оксана Берченко, яка 18 жовтня постраждала в аварії на вул. Сумській у Харкові, починає прокидатися та подавати ознаки свідомості. Про це повідомляє прес-служба міської ради.

Станом на сьогодні, 20 жовтня, у Харківській міській клінічній лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О.І. Мещанінова, перебуває четверо постраждалих у ДТП, що сталася ввечері 18 жовтня на вул. Сумській.

Повідомляється, що рідна сестра Оксани, Діана Берченко, як і раніше, перебуває у вкрай важкому стані. Стан ще однієї постраждалої через аварію жінки стабільний.

Постраждалого чоловіка сьогодні перевезуть до Інституту патології хребта та суглобів імені Ситенка, де йому зроблять операцію.

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За інформацією Харківського міського голови Геннадія Кернеса, операцію проведе один з кращих хірургів Дмитро Прозоровський. Усі витрати на операцію і післяопераційний період міська рада візьме на себе.

Раніше повідомлялося про те, що в Харкові автомобіль "Лексус" під керуванням жінки-водія 1997 року народження, проїжджаючи на заборонний сигнал світлофора, на великій швидкості врізався в автомобіль "Фольксваген-Туарег". Від отриманого удару автомобіль "Лексус" викинуло на тротуар вулиці Сумської, де у цей момент перебували десятки пішоходів. Водії обох автомобілів залишилися живі, їх повезли на огляд на предмет наявності алкогольного або наркотичного сп'яніння. У результаті ДТП загинуло 5 осіб, ще 6 госпіталізовано.

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Слідчими органами порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) КК України. Зазначимо, що порушення цієї статті карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

За словами начальника Харківської обласної поліції Олега Беха, дівчина, яка була за кермом "Лексуса", чотири рази притягувалася до адмінвідповідальності за порушення правил дорожнього руху за ч.ч. 1, 3 ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення в 2016 році і двічі - з початку цього року. Запобіжний захід затриманій оберуть 20 жовтня.