Винуватицю смертельної аварії у Харкові Зайцеву привезли до суду

У Харкові доставили до суду 20-річну винуватицю смертельної ДТП Олену Зайцеву, йдеться у сюжеті ТСН.

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У будівлі суду, де обиратимуть запобіжний захід для Зайцевої, також посилили охорону. Також повідомляється, що вночі з'явилась версія, що трагічна аварія в центрі Харкова стала наслідком перегонів. Щоби її підтвердити, правоохоронці наразі шукають другого учасника перегонів - водія червоного легковика.

Як повідомляв УНІАН раніше, в Харкові автомобіль "Лексус" під керуванням жінки-водія 1997 року народження, проїжджаючи на заборонний сигнал світлофора, на великій швидкості врізався в автомобіль "Фольксваген-Туарег". Від отриманого удару автомобіль "Лексус" викинуло на тротуар вулиці Сумської, де у цей момент перебували десятки пішоходів. Водії обох автомобілів залишилися живі, їх повезли на огляд на предмет наявності алкогольного або наркотичного сп'яніння. У результаті ДТП загинуло 5 осіб, ще 6 госпіталізовано.

Слідчими органами порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) КК України. Зазначимо, що порушення цієї статті карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. За словами начальника Харківської обласної поліції Олега Беха, дівчина, яка була за кермом "Лексуса", чотири рази притягувалася до адмінвідповідальності за порушення правил дорожнього руху за ч.ч. 1, 3 ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення в 2016 році і двічі - з початку цього року. Запобіжний захід затриманій оберуть 20 жовтня.