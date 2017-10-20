Девід Лінч відвідає Київ: культовий режисер відкриє свій фонд і поспілкується зі студентами

З 16 по 18 листопада режисер Девід Лінч відвідає Київ. Мета візиту — відкриття українського представництва фонду David Lynch Foundation, передає Realist.

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Благодійна організація була створена в 2005 році. Спочатку вона займалася розповсюдженням практик трансцедентальної медитації в навчальних закладах.

Пізніше діяльність фонду поширилася до допомоги людям, що знаходяться в «групі ризику»: бездомним, ветеранам, військовим біженцям.

На концертах, організованих на користь David Lynch Foundation, в різний час виступали Анджело Бадаламенти, Іггі Поп, Кетті Перрі, Moby, Duran Duran, Maroon 5 та інші виконавці.

Девід Лінч за два дні планує провести низку зустрічей зі студентами, чиновниками, а також творчою елітою. Точний розклад заходів поки що невідомо.

Нагадаємо, минулого разу постановник «Твін Пікса» відвідував Україну в 2009 році.