Як змінилася вартість землі під забудову в Києві

Середня вартість землі під забудову в Києві з 24 квітня по 8 травня ц.р. знизилася на 4,9% – із 42 тис. 378,04 дол. до 40 тис. 287,24 дол.

Про це УНІАН повідомили в асоціації «Земельна спілка України» (ЗСУ).

Як зазначається в повідомленні, з 1 січня ц.р. вартість землі під забудову в Києві знизилася на 29,88%.

З 1 вересня 2006 року індекс вартості землі під забудову в Києві виріс на 42,08%.

Довідка УНІАН. «Земельна спілка України» (ЗСУ) 1 вересня 2006 року ввела індекс «ЗСУ-Київ» – зважений показник динаміки цін на земельні ділянки в Києві, одержаний шляхом аналізу цін пропозицій земельних ділянок (як з будовами, так і без) різного призначення, в яких земля є основною складовою ціни. За початкову дату впровадження показника прийнято 1 вересня 2006 року, значення індексу – 0.

Індекс «ЗСУ-Київ» визначається за підсумками аналізу не менш як 3000 пропозицій продажу на місяць, одержаних з різних джерел.