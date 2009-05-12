Moody's знизило кредитний рейтинг України

Міжнародне рейтингове агентство Moody`s Investors Service сьогодні знизило рейтинг зобов`язань уряду України в національній і іноземній валютах з В1 до В2. Прогноз по рейтингу встановлений "негативний".

Як повідомляє агентство, рішення про зниження рейтингу ухвалене у зв`язку з погіршенням макроекономічної ситуації в Україні, а також слабкістю банківської системи країни.

РБК