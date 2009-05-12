У центрі Львова згоріла маршрутка

Сьогодні у центрі Львова, на вулиці Шептицьких, згоріло маршрутне таксі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, на місце події оперативно прибули підрозділи співробітників МНС, які ліквідували пожежу.

«Постраждалих немає, оскільки маршрутне таксі під час інциденту було порожнім. Матеріальні збитки підраховують, причину загоряння встановлюють», - інформує прес-служба міської ради.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області, за попередніми висновками експертів, причиною загоряння стало коротке замикання електропроводки або несправність паливної системи.