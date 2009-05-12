Синоптики обіцяють дощі і похолодання

Завтра вночі в Україні, крім західних, Житомирської та Київської областей, вдень у східних, Полтавській, Дніпропетровській областях, в Криму та Приазов`ї короткочасні дощі, місцями сильні зливи, грози, град, шквали 19-24 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер очікується північно-західний, вночі у східній половині південно-східний, 7-12 м/с, поривчастий.

Температура вночі у західних та північних областях 3-8° тепла, на решті території 6-11°, вдень 13-18°, у південній частині до 21°; в Карпатах вночі заморозки 0-3°, вдень 2-7° тепла.

У Київській області - без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 13-18°. У Києві температура вночі 6-8° тепла, вдень близько 15°.