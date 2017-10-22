Під Радою штовханина: поліція не пускає на мітинг машину зі звукоапаратурою

Правоохоронці заблокували автомобіль зі звукопідсилювальною апаратурою учасників акції під Верховною Радою.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат України (фракція «Блок Петра Порошенка») Сергій Лещенко.

Лещенко пояснив, що під час віче, яке пройшло сьогодні під парламентом, був дуже поганий звук, оскільки вже понад добу силовики блокують автомобіль зі звукопідсилювальною апаратурою.

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«Цей автомобіль із звуковою технікою (не з військовою) понад добу стояв без жодного руху - тут колонки, підсилювачі та динаміки. Співробітники Нацгвардії та поліції його не пропускали. Автомобіль не пропускають. Зараз він здав трохи назад. Будемо техніку руками нести на площу перед парламентом», - повідомив він.

Біля будівлі МОЗ у Маріїнському парку почалася штовханина / скрін відео

Як повідомляв УНІАН, біля Верховної Ради України 17 жовтня розпочалася акція, учасники якої вимагають скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і змінити виборче законодавство. Активісти розбили там наметове містечко.

У суботу, 21 жовтня, учасники акції провели так зване віче, під час якого оголосили ультиматум президенту України. Вони вимагали протягом 5 днів внести до парламенту законопроекти про імпічмент президенту і про Антикорупційний суд.