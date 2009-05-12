Нафтогаз вже накопичив боргів на 60 мільярдів

З 1,8 млрд. грн. сплаченого НАК "Нафтогаз України" у квітні податку на додану вартість (ПДВ), 1,3 млрд. грн. є залученими компанією кредитами від комерційних банків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК на прес-конференції у вівторок.

За його словами, загальна кредиторська заборгованість НАК "Нафтогаз України" у 2008 році збільшилася більш ніж у два рази, або на 29,5 млрд. гривень, і станом на початок 2009 року становила 56,2 млрд. грн. На сьогодні кредиторська заборгованість компанії оцінюється в 60 млрд. грн.

Як повідомлялося, НАК «Нафтогаз України» і НАЕК «Енергоатом» є найбільшими боржниками з платежів до державного бюджету України.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобуванням нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.