В Дніпрі розпочався міжнародний фестиваль театрів ляльок (відео)

В Дніпрі розпочався міжнародний фестиваль театрів ляльок. Початок фестивалю відсвяткували парадом на центральному проспекті Дніпра. Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

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Протягом тижня дев’ять театрів покажуть вистави і для дітей, і для дорослих. Артисти зізнаються: шкодують про стереотипи, що поки мають глядачі. Адже театр ляльок не має меж.

Це не лише дитячі вистави, а насамперед класичні твори у незвичному виконанні. Тож обіцяють неабиякі враження для глядачів будь-якого віку.