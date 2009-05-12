Вінський має намір почистити кадри Укрзалізниці

Міністр транспорту і зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ має намір проводити кадрові ротації в керівному складі «Укрзалізниці».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції.

На думку Й.ВІНСЬКОГО, середня ланка працівників «Укрзалізниці» є потужною і добре організованою, тоді як верхня ланка адміністрації вимагає серйозної уваги. «Багато стратегічних питань економічного характеру, на жаль, сьогодні недостатньо кваліфіковані. І я про це їм говорив кілька разів, ми провели одну ротацію, зараз проводимо ще одну. Будемо ці ротації проводити доти, доки не посилимо кадровий керівний склад. Йдеться про 10-15 осіб», – відзначив міністр.