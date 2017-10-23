Сьогодні на Житомирщині урочисто відкрили міст через річку Ірша у селі Рижани Хорошівського району. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, «будівництво мосту у Рижанах завершено, сьогодні відбулося його урочисте відкритя».

Участь у відкритті мосту взяли голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич, міністр інфраструктури Володимир Омелян, керівники району, місцеві жителі, будівельники.

Згідно технічних характеристик, йдеться про відкриття збудованого мосту через річку Ірша на автомобільній дорозі Т-06-03 ( М-06) Пулини-Хорошів — М-21 км 37+780.

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Підрядник ТОВ «Європлюсбуд» виконав роботи з побудови трьох-прольотного нерозрізного мосту через річку Ірша у Рижанах на дорозі М-06. Серед іншого, було облаштоване покриття з асфальтобетону, проведені роботи з бетонування конусів для укріплення схилів штучної споруди, тощо.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу Житомирської ОДА, згідно дедлайну, який місцевій владі поставив голова Житомирської ОДА Ігор Гундич, будівництво цього мосту мало бути завершено до 1 листопада цього року. Довжина мосту становить 66,80 м.

Автомобільна дорога М-06 " Червоноармійськ-Нова Борова-Йосипівка» відноситься до доріг місцевого значення.