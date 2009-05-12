Поставки нафти на українські НПЗ збільшилися

Поставки нафти на українські нафтопереробні заводи (НПЗ), за оперативними даними, в січні-квітні цього року збільшилися на 8,8% порівняно з аналогічним періодом 2008 року – до 3,136 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

Поставки української нафти в січні-квітні на українські НПЗ скоротилися на 10,1% порівняно з аналогічним періодом 2008 року – до 858,9 тис. тонн.

За чотири місяці 2009 року українські НПЗ переробили 3,348 млн. тонн нафти, що на 20,4% більше, ніж за аналогічний період 2008 року.

Як повідомляв УНІАН, в 2008 році поставки нафти на українські НПЗ скоротилися на 19% порівняно з 2007 роком – до 10 млн. 213,2 тис. тонн. Зокрема, було поставлено 3 млн. 645,5 тис. тонн нафти власного видобутку (35,7% загального обсягу поставки) і 6 млн. 567,7 тис. тонн імпортовано (відповідно – 64,3%), зокрема: 6182,5 тис. тонн – з Росії (60,5%), 280,1 тис. тонн – з Іраку (2,7%) і 105,1 тис. тонн – з Білорусі (1,1%).

У 2008 році українські НПЗ переробили 10 млн. 482,8 тис. тонн нафти, що на 24,1% менше, ніж в 2007 році.

Довідка УНІАН. В Україні працюють шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51,11 млн. тонн нафти на рік. Три НПЗ, включаючи Одеський НПЗ («ЛУКОЙЛ»), Лисичанський (ТНК-ВР) і Кременчуцький («Нафтогаз України»), за даними Антимонопольного комітету України, контролюють 66% українського ринку бензинів і 51% ринку дизельного пального.