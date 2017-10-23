У Росії зникли двоє українців, які поверталися автостопом із Грузії

У Росії, біля Ростова-на-Дону зникли двоє українців, які подорожували автостопом до Грузії та назад. Про це пише ТСН.ua із посиланням на розповіді друзів і родичів зниклих.

Видання повідомляє, що один з хлопців - 25-річний Олександр Бабинець родом із Дніпропетровська. Останній рік він працював в Одесі продавцем, де в нього і виникла ідея поїхати до Грузії.

Повідомляється, що через брак коштів хлопець вирішив подорожувати автостопом. Так і познайомився із 28-річним Сергієм Велєвим, який мав досвід походів.

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"Вони більше хотіли до Грузії потрапити, з місцевою кухнею познайомитися, тому що вони - працівники ресторанної сфери. Саші подобалося спілкування з людьми, обслуговування. Це була його стихія. І він каже, що поїдемо, а якщо вийде, то лишимося там, трохи попрацюємо", - розповіла Олена, мама Олександра Бабинця. Видання також зазначає, що у подорож хлопці відправилися ще в середині серпня. Українсько-російський кордон вони перетнули у Харківський області, попрямувавши до Бєлгорода. Потім Астрахань, Саратов, з якого вони вже попрямували до Казахстану, де планували через Каспійське море доправив би їх до Азербайджану, а вже звідти вони дісталися б Грузії. Там вони провели деякий час.

Орієнтовно 30 вересня хлопці залишили Грузію, попрямувавши додому трасою Кавказ через Кабардино-Балкарію, Ставропольський і Краснодарський край Росії. Вони планували повернутися в Україну так само, як виїжджали, - через Харківську область.

Поблизу Ростова-на-Дону хлопці останній раз вийшли на зв'язок. Ніч проти 7 жовтня вони провели у наметі, який вони возили з собою, а вранці виявили, що водій, який підвозив їх і разом з ними став на відпочинок, поїхав геть.

До вечора 7 жовтня хлопці майже дісталися Ростова-на-Дону. Близько шостої години вечора Олександр скинув мамі ще одну геолокацію.

"Це було останнє повідомлення. Ще він написав: "Я скоро буду вдома", - розповіла мати хлопця.

Жінка повідомила, що звернулася до місцевої поліції та у посольство України в Росії.

Слідча Вікторія Данова, яка веде справу, повідомила, що наразі вони очікують на копію закордонного паспорта Олександра з райвідділу ДМС. Відтак вони зможуть подати хлопця у міжнародний розшук. За словами слідчої, можна швидко встановити, де людина перетинала кордон. А далі інформація вже передається всім відділкам тієї країни, де перебувала людина, і правоохоронці перевіряють дані зниклого. Подальші терміни залежатимуть від того, як працюватимуть правоохоронні органи Росії.