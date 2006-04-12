Таїсію Повалій обстріляв терорист

Під час зйомок нового кліпа Таїсії Повалій творчій групі під керівництвом Семена Горова довелося попрацювати в умовах, максимально наближених до бойових. Виявилось, що музика, яка звучить під час запису, роздратувала не зовсім тверезого мешканця будинку, і він з пневматичної зброї розстріляв трансформаторну підстанцію, яка живила всю апаратуру. Щоб втихомирити "терориста", довелося викликати міліцію.

Кліп на пісню Олега Макаревича і Ольги Ткач "Переживу" знімався в одному із столичних меблевих салонів. Спеціально для зйомок Таїсія Повалій схудла на 15 кілограмів.

Газета "Сегодня"