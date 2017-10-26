У Житомирі 4-6 листопада пройде Міжнародна Хореографічна Асамблея

У Житомирі 4-6 листопада відбудеться Міжнародна Хореографічна Асамблея імені Наталії Скорульської – відомої артистки балету і землячки житомирян.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, у Асамблеї візьмуть участь танцюристи з 5 країн світу. Також одною з гостей Асамблеї стане суперфіналістка телепроекту «Танцюють всі - 4» Тісато Кікава.

Як повідомила організатор конкурсу Інна Бурдейна, урочисте відкриття відбудеться 4 листопада у Житомирській обласній філармонії імені Ріхтера.

Впродовж 5 листопада у Житомирському облмуздрамтеатрі імені Кочерги пройде сам конкурс, майстер-класи від провідних хореографів України та світу, хореографічний форум для керівників колективів.

Гала-концерт Асамблеї відбудеться 6 листопада.

«Цього року у конкурсі візьмуть участь танцюристи з 5 країн світу – Грузії, Болгарії, Республіки Білорусь, Польщі та 7 областей України. Близько 500 учасників змагатимуться у балетному мистецтві, танці «Модерн» та дитячому танці. А у Міжнародному фольклорному фестивалі, який відбудеться 6 листопада, продемонструють свою культуру та традиції Грузія, Болгарія та Україна. Гостею Асамблеї стане Заслужена артистка України Тісато Кікава – суперфіналістка телепроекту «Танцюють всі - 4», – розповіла Бурдейна.

Голова журі – прима-балерина Національної опери України, заслужена артистка України, Лауреат міжнародних конкурсів Катерина Кухар.

У рамках проекту планується показ виставки особистих речей та фото з архіву сім’ї Скорульських. А після гала-концерту відбудеться прес-конференція організаторів та гостей Асамблеї.

«Співорганізатором конкурсу є Житомирська облдержадміністрація. Адже Асамблея увійшла до переможців інститутів громадянського суспільства та отримала грант у розмірі 80 тис. грн на реалізацію проекту. Загальний фонд конкурсу – більше 400 тис. грн», - зазначають в ОДА.

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Довідка УНІАН. Міжнародна хореографічна асамблея імені Наталії Скорульської присвячена 130-річчю від дня народження Михайла Скорульського – українського композитора, піаніста, диригента, педагога, заслуженого діяча мистецтв України, кандидата мистецтвознавства, батька Наталії Скорульської.

Наталія Скорульська (7 листопада 1915 р., Житомир - 6 серпня 1982, Київ ) — українська артистка балету, балетмейстер, педагог, сценарист, заслужена артистка УРСР (1951). Захід проходитиме за сприяння Міністерства культури України, за підтримки Житомирської обласної державної адміністрації і Житомирської міської ради, а також громадської організації «Центр хореографічного мистецтва ім. Н. Скорульської».