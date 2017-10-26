Міськрада Переяслав-Хмельницького вирішила повернути місту історичну назву

Сесія Переяслав-Хмельницької міської ради в четвер проголосувала за повернення цьому населеному пункту історичної назви Переяслав. Про це повідомили LB.ua у міській раді.

Депутати звернуться до Київської облради з проханням внести подання у Верховну Раду для перейменування міста.

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Переяслав - одне з найдавніших міст України, перша згадка про нього датована 907 роком. Нинішню назву місто отримало 1943 року після звільнення від німецьких військ. Зміну назви тоді пояснили метою "вшанування пам'яті великого сина українського народу... основоположника союзу російського і українського народів Богдана Хмельницького".

Ще 2000 року місцева влада спробувала ініціювати повернення місту назви Переяслав. Планували провести місцевий референдум разом з усеукраїнським, але його заблокували комуністи.