Рева пропонує поширити одеський досвід надання соціальних послуг по всій країні

Міністр соціальної політики України Андрій Рева 26 жовтня 2017 року в рамках робочого візиту в Одесу побував у муніципальному Центрі інтегрованих послуг, відкритому 2 вересня поточного року на першому поверсі майбутньої мерії на вул. Косівська, 2д.

Новий Центр працює за принципом "відкритий офіс" і включає в себе роботу трьох фронт-офісів - Центр надання інтегрованих соціальних послуг, Центр надання адміністративних послуг та Центр запитів та звернень громадян. Крім того, за даними видання, за підтримки ЮНІСЕФ одеський Центр надання інтегрованих соціальних послуг реалізує перший в Україні пілотний проект супроводу клієнта за принципом "кейс-менеджмент".

Рева зазначив, що Одеса - єдине місто в Україні, де реалізується нова система підходу до надання соціальних послуг. Зокрема, зазначається, що перейняти досвід одеської міської влади 27 жовтня приїдуть голови територіальних громад з усієї України - в ході колегії Міністерства соцполітики.

"На мій погляд, ми повинні поширити досвід Одеси на всю Україну. Перед тим як надати соціальну послугу, необхідно провести моніторинг дійсних соціальних проблем людей, які звернулися за допомогою. Фахівці, які знаходяться тут - в Центрі, розмовляють з громадянами і з'ясовують їх проблему, потім створюється маршрут дій. І за клієнтом закріплюється спеціаліст, який допомагає йому у вирішенні всіх соціальних проблем, які у нього є. Ми хочемо показати цей досвід наших колег, які працюють по всій Україні", - сказав Рева.

Одеський міський голова Геннадій Труханов у свою чергу зазначив, що сьогодні одне з основних завдань роботи міської влади - надання якісних послуг. В Одесі більше 400 млн гривень виділяється на міські програми соціального захисту. За словами мера, прозорий офіс - це новий етап доступності влади. "Ми дійсно вивели систему надання послуг на якісно новий рівень і щодня її вдосконалюємо", - зазначив Труханов. Міністр соціальної політики також зазначив, що Одеса сьогодні є відмінним прикладом співпраці державної влади та муніципалітету.

"Неможливо вирішити всі проблеми з Києва. Тільки така взаємодія центральних і місцевих органів влади дасть нам позитивний результат", - підкреслив Рева.