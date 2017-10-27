МЗС уточнило кількість загиблих і травмованих українців внаслідок аварії в Польщі

У Польщі в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув один громадянин України і ще троє українців отримали травми.

Читайте такожУ Польщі в ДТП з лісовозом загинули двоє українців - ЗМІ (фото)Про це в коментарі УНІАН повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

"26 жовтня в Польщі в Сілезькому воєводстві сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинув громадянин України, троє українців одержали травми різного ступеня складності. Причини та обставини цієї дорожньо-транспортної трагедії розслідує місцева поліція", - сказав Кирилич.

"Консул встановив контакт з рідними потерпілих. Надається необхідна консульська допомога", - сказав дипломат.