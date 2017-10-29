Фонд Джоан Роулінг реформуватиме українські інтернати

Благодійна фундація Джоан Роулінг «Lumos» у Житомирській області в рамках пілотного проекту реформуватиме інтернати, в яких живуть діти з неблагополучних сімей та сироти. Про це йдеться в прес-релізі Національного офісу реформи деінституціалізації, що потрапив у розпорядження «NewWest Media».

31 жовтня 2017 року в Житомирі представники британської фундації «Lumos» підпишуть Меморандум про співпрацю з Уповноваженим президента з прав дитини Миколою Кулебою та Житомирською облдержадміністрацією.

Фундація всесвітньо відомої письменниці, авторки серії книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг надасть інтернатам Житомирщини технічну, експертну та методичну допомогу у реалізації пілотного проекту для сприяння припинення інституціалізації дітей. Тобто будуть реалізовані проекти, спрямовані на підтримку кризових сімей, аби зменшити кількість відмов від дитини, та заходи з повернення дітей у родину.

До цього британська фундація працювала з Болгарією та Молдовою. Сьогодні в цих країнах вже майже повністю зникли інтернати. Тепер «Lumos» планує допомагати Україні з реформою деінституціалізації, яка розпочалась влітку цього року.

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Координуватиме пілотний проект у Житомирській області Національний офіс з реформи деінституціалізації при Уповноваженому Президента України з прав дитини, що створений за підтримки канадського проекту «EDGE».

Напередодні, 9 серпня, Кабінет міністрів України затвердив Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки та план заходів з реалізації її першого етапу.

За даними Уповноваженого президента України з прав дитини Миколи Кулеби, в українських інтернатах зараз перебуває 1,5% дітей країни. Згідно з Національною стратегією, вже у 2026 році дітей в подібних закладах має бути менше 0,5%. А ті, що з різних причин усе ж залишатимуться в інституціях, а не в сім’ях, мешкатимуть в умовах, максимально наближених до сімейних – до 15 осіб в одному закладі.