Верховна Рада заборонила гральний бізнес в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення Закону «Про заборону грального бізнесу в Україні» проголосували 340 з 442 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Коментуючи ухвалення цього закону, народний депутат від БЮТ Наталія КОРОЛЕВСЬКА заявила, що після набуття чинності закону весь гральний бізнес в Україні буде заборонено. "Сьогодні Верховна Рада прийняла закон, який містить норму про заборону всього грального бізнесу в Україні до ухвалення нового закону, що передбачатиме можливість виведення грального бізнесу в окремі зони. Поки що такий новий законопроект не розроблено. Очевидно, його підготують або Кабмін, або народні депутати. А доти гральний бізнес в Україні буде заборонено. Таке радикальне рішення ми ухвалили тому, що гральних автоматів в Україні на душу населення в декілька разів більше, ніж у Європі", – сказала нардеп.

Законом забороняється не лише гральний бізнес, але й участь в азартних іграх. При цьому до азартних ігор не відносяться організація та проведення лотерей, творчих конкурсів, спортивних змагань, гра в більярд, кеглі та інші ігри, які проводяться без одержання гравцем призу (виграшу), гра на ігрових автоматах типу «Кран-машина», де як виграш гравець отримує виключно матеріальні речі тощо.

Згідно із законом, до суб’єктів господарювання, які організовують і проводять на території України азартні ігри, застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу у розмірі 8 тисяч мінімальних зарплат з конфіскацією грального обладнання, а прибуток від проведення такої азартної гри підлягає перерахуванню до державного бюджету України.

Цей закон набирає чинності з дня опублікування та діє до прийняття спеціального законодавства, що передбачає право здійснення грального бізнесу у спеціально створених гральних зонах.

При цьому Кабінет міністрів протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим законом має розробити і внести на розгляд парламенту законопроект про діяльність з організації та проведення азартних ігор у спеціально відведених для цього зонах.