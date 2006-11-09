Українці найменше люблять негрів і циганів (соцопитування)

Українці найбільшу толерантність проявляють до україно- і російськомовних українців, а також до росіян і білорусів, а найменшу - до негрів і циганів.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані соціологічного дослідження оприлюднив генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир ПАНІОТТО сьогодні на прес-конференції в Києві.

Зокрема, в свою сім`ю україномовних українців готові прийняти 57% опитаних, російськомовних українців – 53%, росіян – 44,3%, білорусів – 18,6%, євреїв – 8,3%, американців – 6,6%, канадців – 5,7%, поляків – 7,4%, французів – 6,4%, німців – 5,9%, румунів – 5,3%, негрів – 3,1% і циганів – 1,9%.

При цьому 0,2% опитаних вважають, що до України не можна пускати україномовних українців, 0,4% - російськомовних українців, 0,7% - росіян, 1,1% - білорусів, 6,6% - євреїв, 14,6% - американців, 5,3% - канадців, 5,6% - поляків, 4% - французів, 7,8% - німців, 8,5% - румун, 18% - негрів, 40,7% - циганів.

«Чим старше респондент за віком, тим вище у нього рівень ксенофобії. Чим вище освіта, тим нижче рівень ксенофобії. У селах рівень упередженого ставлення до етнічних груп вищий, ніж у місті, і чим більше місто – тим нижче рівень ксенофобії», - сказав В.ПОНІОТТО.

За його словами, основними чинниками, що впливають на рівень ксенофобії, є економічна ситуація в Україні, війни і конфлікти в різних регіонах світу, які широко висвітлюються в ЗМІ, а також виборчі кампанії в країні.

Київський міжнародний інститут соціології проводив дослідження 8-14 вересня 2006 року за участю 2012 респондентів віком старше 18 років у 24 областях України і в Криму. Соціологічна погрішність не перевищує 3-4%.