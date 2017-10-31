"Герої не вмирають": новий фільм "Кіборги" присвятили вбитій Аміні Окуєвій (відео)

Український режисер кримськотатарського походження Ахтем Сєїтаблаєв представив трейлер нового фільму "Кіборги", який він присвятив вбитій чеченці, добровольцю і активістці Аміні Окуєвій. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

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У зв'язку із загибеллю Окуєвої, режисер присвятив фільм їй. "Дорогі друзі, разом з командою представляємо вам офіційний трейлер фільму "Кіборги". Аміна Окуєва, сестра моя, особисто я присвячую цю прем'єру тобі. Вічна пам'ять тобі. Герої не вмирають. Слава Україні", – написав Сєїтаблаєв.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня автомобіль добровольців АТО Окуєвої і Осмаєва обстріляли на залізничному переїзді біля Глевахи (Київська область), в результаті Окуєва загинула. Осмаєв поранений. Пізніше Осмаєв розповів, що перед обстрілом він з дружиною поверталися до Києва з іншого регіону, за кермом автомобіля знаходився він. За словами Осмаєва, на залізничному переїзді їх машину почали обстрілювати. "Все розліталося навколо мене, панель вся", – згадує він. Поліція розцінила вбивство Окуєвої як замовне.