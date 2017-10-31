Опалення в центрі Одеси дадуть не раніше 6 листопада

В центрі міста тепло з'явиться у кращому випадку на наступному тижні. Такий прогноз зробив на засіданні бюджетної комісії міськради перший віце-мер Анатолій Орловський, передає Думская.

Читайте такожСуд визнав банкрутом Одеську ТЕЦ, яка забезпечує теплом історичну частину містаЗа його словами, щоб запрацювала ТЕЦ, яка опалює центр, мерії доведеться провернути справжню багатоходівку. На завтрашній позачерговій сесії міськрада виділить з муніципальної скарбниці (в основному з бюджету розвитку) 95 млн грн комунальному підприємству «Теплопостачання Одеси». КП використає їх, щоб частково погасити свою заборгованість перед централлю. ТЕЦ, у свою чергу, перерахує ці гроші «Нафтогазу», і той надасть підприємству номінації на газ.

Всього комунальники заборгували ТЕЦ приблизно 500 млн грн. Борги теплоелектроцентралі перед «Нафтогазом» - це майже мільярд. 95 млн грн – мінімальний платіж за угодою з постачальниками газу, говорить Орловський.

Нагадаємо, 2 серпня цього року набрали чинності положення закону «Про державну допомогу суб'єктам господарювання», які серйозно ускладнили надання такої допомоги. Фінансова підтримка навіть комунальних підприємств тепер може здійснюватися тільки на підставі відповідної муніципальної програми, схваленої Антимонопольним комітетом України.