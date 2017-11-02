У Львові за кермом тролейбуса знайшли мертвого водія

У Львові 1 листопада працівниця «Львівелектротрансу» виявила мертвим за кермом тролейбуса свого колегу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, о 18:15 на кінцевій зупинці тролейбуса №12 на вул. Суботівській раптово помер водій тролейбуса. На маршрут водій виїхав о 14:00 після проходження обов’язкового медичного огляду.

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Тіло водія виявила жінка-водій іншого тролейбуса, яка прибула на кінцеву зупинку. Медики констатували смерть 68-річного водія.

Призначено експертизу з метою встановлення обставини і причин смерті водія громадського транспорту під час робочої зміни.