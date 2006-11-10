Росія обійшла Україну в списку сприятливих для життя країн

Норвегія визнана кращою в світі країною для проживання. Ця скандинавська держава вже вшосте поспіль очолила відповідний рейтинг, що складається Програмою розвитку ООН (UNDP).

Згідно опублікованій у четвер доповіді організації, далі в списку країн з найкращими умовами для проживання людини йдуть Ісландія, Австралія, Ірландія і Швеція. До десятки також увійшли Канада, Японія, США, Швейцарія і Нідерланди.

При складанні доповіді, яка щорічно представляється з 1990 року, враховуються такі чинники, як рівень доходу на душу населення, розвиток освіти, охорона здоров`я і середній термін тривалості життя.

Росія у списку найбільш сприятливих для життя країн цього року розташувалася на 65-му місці - між Лівією і Македонією. Далі за балканською державою на 67-му місці йде республіка Білорусь. Україна займає 77-у позицію, Грузія - 97-у, а Туркменістан опинився на 105-му місці, на один рядок нижче за сонячну Ямайку.

Найменш сприятливим для проживання людей другий рік поспіль визнаний Нігер (177-е місце). У порівнянні з мешканцями Норвегії, жителі цієї африканської держави в 40 разів бідніші, живуть майже удвічі менше і у п`ять разів гірше освічені.

При цьому до рейтингу зовсім не потрапили такі країни, як Ірак, Афганістан і Сомалі, через те, що ООН не має в своєму розпорядженні достатньо інформації про умови проживання місцевих жителів.

Лента.ру