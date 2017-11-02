На автозаправці під Києвом помітили танк (фото)

На автозаправці в місті Буча Київської області помітили танк. Фотографію опублікував у своєму Facebook секретар Бучанської міськради Василь Олексюк.

Місцеві жителі в соцмережах пишуть, що в смт. Ворзель поруч з Бучею нібито знімають кіно.

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У той же час секретар Бучанської міськради Василь Олексюк повідомляє про те, що у вихідні пройде фестиваль історичної реконструкції "День визволення Ворзеля", під час якого буде проводитись реконструкція воєнних подій.

Як повідомляв УНІАН, спостерігачі ОБСЄ зафіксували близько 50 танків біля окупованій Мануїлівки. У непідконтрольних уряду районах члени патруля місії бачили 45-50 танків Т-72.