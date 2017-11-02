Компанія "Здоров'я" представила українські препарати на всесвітній виставці

На світовому рівні

Масштабний захід зібрав понад 25 тисяч представників фармацевтичної промисловості з усіх кінців світу, які в рамках виставки змогли обговорити нові досягнення, бізнес-проекти і налагодити ділові контакти.

Для усієї фармацевтичної спільноти виставка CPhI Worldwide -велика подія, адже це найважливіший форум фармацевтичної галузі у світі.

Представляти тут свої продукти можуть тільки авторитетні виробники, сертифіковані відповідно до європейських вимог. Демонстрація досягнень компанії «Здоров'я» в одному ряду зі світовими лідерами ринку лікарських засобів - це величезний крок для української економіки. Адже так вітчизняний виробник заявляє про себе і сприяє розвитку українського експорту в європейські країни, що є одним з найважливіших стратегічних напрямків розвитку компанії "Здоров'я".

«Приємно відзначити, що в даний час вітчизняна фармацевтична галузь має можливість з гідністю представляти свої досягнення світовій фармацевтичній спільноті. Реалізація експортного потенціалу вітчизняної промисловості - це одне зі стратегічних завдань у розвитку економіки нашої країни. Українська фармацевтична галузь підтверджує, що ми конкурентні на світовому ринку, і це повинні побачити як вітчизняні, так і зарубіжні представники влади і бізнесу », - підкреслив Олександр Доровський, генеральний директор ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я".

П'ять континентів під одним дахом

Організатором виставки виступила британська компанія UBM International Media, нідерландський офіс якої відповідає за організацію серії фармацевтичних виставок CPhI, ICSE по всьому світу. Виставки CPhI стали проводитися з 1990 року, і тепер вони займають лідируючі позиції серед аналогічних заходів і проводяться не тільки в країнах Європи, а й в Японії, Китаї, Кореї, Індії, Південній Америці.

За роки проведення форум CPhI Worldwide зумів підтвердити статус виставки №1 у світі. Фахівці фармацевтичної галузі з усіх п'яти континентів щорічно прагнуть потрапити на цю подію. Перша виставка CPhI привернула 250 відвідувачів, остання зібрала вже в сто разів більше. Високий статус виставки CPhI Worldwide підтверджений знаком якості UFI (Міжнародний союз виставок та ярмарок). Міжнародна виставка CPhI, що включає лікарські препарати, субстанції, види первинної упаковки для фармацевтичної промисловості, проводиться щорічно, змінюється лише місце її проведення.

Для компанії "Здоров'я" три дні у Франкфурті-На-Майні пройшли дуже плідно. Виставковий стенд компанії відвідали представники понад 30 країн, співробітники компанії провели на виставці зустрічі з потенційними партнерами по фармацевтичному виробництву і дистрибуції, отримали цінну інформацію про інноваційні тренди, нові ідеї і технології.

«Виставка CPhI Worldwide - це найважливіша подія для всіх виробників лікарських засобів. Ще десять років тому ми їздили на подібні виставки, щоб побачити досягнення фармацевтичних виробників інших країн, а сьогодні беремо участь нарівні з ними. Наявність європейського сертифіката GMP ставить нашу компанію в один ряд з провідними світовими виробниками і дозволяє гідно представляти Україну на міжнародному фармринку », - підкреслив А. Доровський.