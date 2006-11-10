В Одесі обстежили повій: результати приголомшують

Із 303 представниць секс-бізнесу, які пройшли обстеження в лабораторії громадської організації «Віра. Надія. Любов», 83 виявилися ВІЛ-інфікованими.

Як передає кореспондент УНІАН, таку статистику навели сьогодні представники організації на прес-конференції в УМВС Україні в області.

Згідно з оприлюдненими даними, зараз в Одесі займаються проституцією близько 5 тисяч жінок, причому влітку їх кількість збільшується.

Водночас співробітники міліції наводять інші цифри. Зокрема, інформацією начальника облуправління боротьби з торгівлею людьми Олександра ПЕТРИКА, комерційним сексом на території області займається лише близько тисячі жінок, причому 90 відсотків з них – приїжджі з інших регіонів.

Директор міського центру СНІДу Віталій НОВОСВІТНИЙ повідомив, що рівень захворюваності на «чуму ХХ століття» серед повій поступово знижується. Найдосвідченіші з них не інфіковані, в т.ч. венеричними захворюваннями, оскільки користуються засобами індивідуального захисту.

Офіційно в Одеській області зареєстровано близько 13 тис. ВІЛ-інфікованих осіб і близько 3 тис. хворих на СНІД. За даними організаторів прес-конференції, найуразливішими є молоді люди віком від 21 до 30 років, а найчастіше інфекція фіксується у підлітків 15-19 років. З 2005 року зростаї відсоток захворюваності ВІЛ/СНІД серед споживачів ін`єкційних наркотиків.