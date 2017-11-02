Житомирська облрада збільшила ліміт кредитування програми "Власний дім"

Житомирська облрада сьогодні підтримала ініціативу голови Житомирської облдержадміністрації Ігоря Гундича щодо збільшення ліміту кредитування програми «Власний дім».

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення сьогодні проголосували більшість депутатів Житомирської обласної ради.

Так, на сесії затвердили зміни до програми індивідуального будівництва житла на селі, які ініціював Гундич.

Як уточнили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, тепер люди зможуть взяти в рамках цієї програми, значно більший максимальний кредит - не 200 тис. грн на будівництво житла, а 300 тис. грн.

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Відповідно до внесених змін, жителі сільської місцевості зможуть взяти кредит під 3% в сумі: до 300 тисяч гривень – для спорудження нового житлового будинку; до 200 тисяч гривень – для придбання житла; до 150 тисяч гривень – для реконструкції (ремонту) житлового будинку або добудови житлового об’єкта незавершеного будівництва; до 50 тисяч гривень – для спорудження інженерних мереж і підключення їх до існуючих комунікацій.

«Крім того, депутати додатково спрямували з обласного бюджету 500 тис. грн для реалізації програми до кінця 2017 року», - зазначають у прес-службі ОДА.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році цієї програмою скористалось 16 родин Житомирщини. З них – 5 родин учасників антитерористичної операції та 3 багатодітні сім’ї. Ще 7 родин звернулися до влади за погодженням отримання кредиту.

Щоб скористатись програмою, необхідно подати документи до КП «Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі».