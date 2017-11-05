Українські військові беруть участь у навчаннях "Кленова арка-2017" у Польщі (фото)

У Польщі, на базі Навчального центру Сухопутних військ «Демба», за участі понад 460 військовослужбовців Збройних сил України, Канади, Польщі та Литви відбулася урочиста церемонія відкриття багатонаціонального командно-штабного навчання «Кленова арка-2017».

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Як повідомляється на сайті Міністерства оборони України, під час урочистого шикування було піднято державні прапори країн-учасниць, виконано державні гімни України, Республіки Польщі, Канади, Литовської Республіки.

Командно-штабне навчання «Кленова арка-2017» триватиме з 5 по 16 листопада із залученням засобів імітаційного моделювання за участі військовослужбовців багатонаціональних штабів батальйонів та рот.

Цьогорічне навчання організоване під загальним керівництвом командування Литовсько-Польсько-Української бригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького за наставництва канадських інструкторів.

Крім національного персоналу командування ЛитПолУкрбриг, Збройні сили України під час цьогорічної «Кленової арки» представляють військовослужбовці 80-ї та 95-ї окремих десантно-штурмових бригад, командування Високомобільних десантних військ ЗСУ.