Україна увійшла до трійки найнещасніших країн світу

Україна увійшла до трійки найнещаснiших країн світу разом з Гаїті і Південним Суданом. У дослідженні наголошується, що Україна – єдина європейська країна, яка потрапила в антирейтинг щастя.

Про це йдеться на сайті американського центру вивчення громадської думки Інституту Геллапа, передає Нyser.

Згідно з даними Інституту Геллапа, 41% населення України перебуває у важкій ситуації і можуть вважатися нещасними. В цьому відношенні нашу країну випередили тільки Південний Судан (47%) і Гаїті (43%).

У той час, як 41% українців страждають, процвітаючими можна назвати тільки 9% населення, в проміжному положенні – 50%.

Читайте такожВ Україні збільшилася кількість громадян, які вважають себе етнічними українцями - опитування

«Процвітаючими» за класифікацією інституту Геллапа вважаються люди, які оцінюють своє життя на даний момент і протягом найближчих п’яти років в 7 (і вище) або 8 (і вище) балів за шкалою від 0 до 10, де 0 – найгірша можлива життя, а 10 – найкраща можлива життя.

Люди вважаються «нещасними», якщо оцінюють своє життя зараз і в майбутньому в 4 бали або нижче.

Дослідники вважають, що триваючий на сході України конфлікт нашкодив і без того слабкому економічному зростанню в країні.

А в трійку самих щасливих країн, за даними Інституту Геллапа, увійшли Норвегія, Данія та Ісландія.