Українець намагався нелегально ввезти до Польщі 800 п’явок

Польські митники затримали 48-річного жителя Львова, який намагався нелегально ввезти до Польщі 800 п’явок.

Як повідомили УНІАН у прес-службі митної служби та поліції, українець - водій рейсового автобуса «Львів-Вроцлав» - заявив, що п’явки він погодився перевезти на прохання незнайомого йому чоловіка за 30 доларів.

Покарання за правопорушення визначить суд, згідно із поданням прокуратури. При цьому у поліції не уточнили, яким може бути покарання за подібне правопорушення, але повідомили, що українця відпустили.

У митній службі зауважили, що останній випадок контрабанди п’явок був зафіксований у 2006 році.