У Житомирі затверджено резолюцію про розвиток кадрового потенціалу області

У Житомирі сьогодні представники влади та роботодавці підписали резолюцію про розвиток кадрового потенціалу області. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, за підсумками першого обласного кар’єрного форуму «Освіта. Робота. Перспектива» сьогодні, 9 листопада, у Житомирській ОДА представники влади та роботодавці підписали спільну резолюцію задля розвитку кадрового потенціалу області.

Заступник голови облдержадміністрації Ярослав Лагута, голова облради Володимир Ширма, директор Житомирського обласного центру зайнятості Галина Корінна та голова представницького органу роботодавців області Сергій Бутенко затвердили вказану резолюцію.

Згідно документу, кар’єрний форум на Житомирщині функціонуватиме на постійній основі. Серед іншого, в області запроваджується активний діалог між владою, роботодавцями, профспілками, навчальними закладами та громадами. Резолюція також передбачає, що в області буде забезпечено якісний підбір претендентів на заявлені вакансії.

Окрім цього, у регіоні проводитимуть інформаційно-роз’яснювальну роботу з жителями області та безробітними і профорієнтаційну - з учнями та студентами. До того ж, резолюція передбачає створення у вишах області кар’єрних центрів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Житомирі вперше проходить кар’єрний форум, який одночасно зібрав представників влади, освіти, роботодавців, професійних спілок та громадськості.