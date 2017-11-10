Герой серіалу "Пуститися берега" передрік кінець кар'єрі Кевіна Спейсі

Зірка серіалу «Пуститися берега» Брайан Кренстон заявив про кінець кар'єри для свого колеги Кевіна Спейсі, викритого в сексуальних домаганнях. Про це повідомляє BBC.

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«Він феноменальний актор, але він далеко не добра людина. Думаю, що його кар'єрі зараз кінець», - сказав Кренстон. Коментуючи нинішній скандал в Голлівуді, актор висловив сподівання, що це дозволить індустрії кіно змінитися.

Як повідомляв УНІАН раніше, голлівудського актора Кевіна Спейсі звинуватили в сексуальних домаганнях дев'ять колег по серіалу «Картковий будиночок». Люди, які працювали з актором на знімальному майданчику розповіли, що Спейсі перетворив зйомки на "токсичну" роботу через сексуальні домагання.

Колеги актора зазначають, що він вів себе як «хижак» і дозволяв собі брутальні коментарі.