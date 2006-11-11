У Херсоні аварія магістрального трубопроводу

У м. Херсон через порив магістрального трубопроводу діаметром 350 мм, внаслідок довготривалої експлуатації та корозії металу, призупинено теплопостачання 102 багатоповерхових житлових будинків у Таврійському та Північному мікрорайонах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, станом на 7 год. 11 листопада відновлювальні роботи тривають, до яких залучено аварійні бригади комунальних служб міста.